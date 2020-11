Συναγερμός στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Καγκελαρίας - Γραμμένο «μήνυμα» στις πόρτες (Βίντεο)

Αναστάτωση επικρατεί στο Βερολίνο, καθώς αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της Καγκελαρίας, όπου βρίσκεται το γραφείο της Άνγκελα Μέρκελ. Όλα δείχνουν ότι το περιστατικό αφορούσε πιθανότατα διαμαρτυρία κατά των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού.

Όπως μεταδίδουν ο τηλεοπτικός σταθμός n-tv και η εφημερίδα BILD, το αυτοκίνητο, ένα VW Golf Kombi, έπεσε με χαμηλή ταχύτητα στην κεντρική είσοδο της Καγκελαρίας. Το όχημα έφερε γραμμένα συνθήματα, «Σταματήστε την πολιτική παγκοσμιοποίησης» και «Καταραμένοι δολοφόνοι παιδιών και ηλικιωμένων». Το μήνυμα αυτό ενισχύει την άποψη πως το συμβάν είχε πολιτικά κίνητρα.

