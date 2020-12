Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς σε γερμανική πόλη – Νεκροί και τραυματίες - Το προφίλ του δράστη (Βίντεο και φωτογραφίες)

Αρκετοί άνθρωποι που περπατούσαν σε πεζόδρομο στην πόλη Τρίερ της Γερμανίας, κοντά στα σύνορα με το Λουξεμβούργο, τραυματίστηκαν όταν έπεσε αυτοκίνητο πάνω τους.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο συμβάν και τουλάχιστον ακόμη 10 τραυματίστηκαν. Από την πλευρά τους τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς. Επιπρόσθετα, το δίκτυο SWR ανέφερε πως ο οδηγός έχει συλληφθεί από τις γερμανικές αρχές. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild ο οδηγός του μοιραίου οχήματος είναι ένας 51χρονος από την πόλη.

#BREAKING🚨

Video from central #Trier , moments after a car plowed through pedestrians on a pedestrian promenade in the central part of the city killing 2 and injuring 10+ people

pic.twitter.com/d5TnZHEpKL