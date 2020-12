Συγκλονιστικό βίντεο από τη Γερμανία: «Το αυτοκίνητο πέταξε ανθρώπους στον αέρα» - Οι πρώτες εικόνες

Τουλάχιστον δύο νεκρούς και «πολλούς τραυματίες» άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε πριν από λίγη ώρα σε πεζούς στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τριρ, στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο, δήλωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Βόλφραμ Λάιμπε.

Η Αστυνομία της περιοχής ανακοίνωσε ήδη ότι ο δράστης έχει συλληφθεί, αλλά τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

BREAKING VIDEO: Aftermath - car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany.#Trier pic.twitter.com/aEaZnJLw4b