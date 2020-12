Γερμανία: Πέντε οι νεκροί από την επίθεση με αυτοκίνητο στο Τρίερ - Έκανε ζιγκ-ζαγκ χτυπώντας πεζούς

Πέντε νεκρούς – μεταξύ των οποίων ένα βρέφος εννέα μηνών – και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός του αυτοκινήτου που το έριξε χθες Τρίτη το απόγευμα πάνω σε πλήθος ανθρώπων στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στη Ρηνανία - Παλατινάτο, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο.

At least 4 dead, and 30 injured after Terrorists attack in #Trier, #Germany... #TheNewNormal #DiversityMatters pic.twitter.com/iXaa6oldTA