Κορωνοϊός - Είναι γεγονός: Αρχίζουν οι εμβολιασμοί τη Δευτέρα στη Βρετανία - Τζόνσον: Φανταστικό! - «Ιστορική στιγμή» για Pfizer/BioNTech

«Φανταστικό» χαρακτήρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός το γεγονός ότι η Βρετανία ενέκρινε σήμερα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech κατά του κορωνοϊού, ενώ πρόσθεσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον επεσήμανε ότι η «προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία».

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)