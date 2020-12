Γερμανός ευρωβουλευτής: «Εσπευσμένη» και «προβληματική» η βρετανική έγκριση του εμβολίου

Η επείγουσα έγκριση εκ μέρους της Βρετανίας του πειραματικού εμβολίου κατά της Covid-19 που αναπτύσσεται από τις Pfizer και BioNTech είναι «προβληματική», καθώς έγινε υπερβολικά εσπευσμένα, δήλωσε σήμερα ένας εξέχων Γερμανός ευρωβουλευτής.

«Θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι προβληματική και συνιστώ τα κράτη μέλη της ΕΕ να μην επαναλάβουν τη διαδικασία με τον ίδιο τρόπο. Λίγες εβδομάδες ενδελεχούς εξέτασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) είναι καλύτερο από μια εσπευσμένη άδεια για να κυκλοφορήσει στην αγορά ένα εμβόλιο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής Πέτερ Λίζε, μέλος του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος της γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ.

Νωρίτερα ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, χαρακτήρισε «φανταστικό» το γεγονός ότι η Βρετανία ενέκρινε σήμερα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech κατά του κορωνοϊού, ενώ πρόσθεσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον επεσήμανε ότι η «προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία».

