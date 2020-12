Επίθεση στη Γερμανία: 45χρονος Έλληνας και η 9 μηνών κόρη του ανάμεσα στα θύματα

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τη φονική επίθεση με αυτοκίνητο που σημειώθηκε την Τρίτη στο Τριέρ της Γερμανίας, καθώς ανάμεσα στα θύματα φέρεται να είναι και δύο Έλληνες.

Σύμφωνα με orthodoxia.info, μεταξύ των πέντε θυμάτων είναι ένας 45χρονος Έλληνας οδοντίατρος και το μόλις εννέα μηνών κοριτσάκι του, ενώ η σύζυγος του και το άλλο τους παιδί, μόλις 17 μηνών, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Πρόκειται για μια οικογένεια μέλος της εκεί ελληνορθόδοξης κοινότητας, η οποία είχε βγει να περπατήσει στους δρόμους της πόλης, ωστόσο η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την οδύνη του για τον τραγικό θάνατο πέντε πολιτών στην Τρίερ της Γερμανίας χθες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δυστυχώς δύο Έλληνες, ένας άνδρας και η μόλις λίγων εβδομάδων κόρη του.

Σύμφωνα με την έως τώρα πληροφόρηση από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, νοσηλεύονται τραυματισμένοι η σύζυγός του και ο γιος τους.

Το Γενικό Προξενείο Φρανκφούρτης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Γερμανικές αρχές για να παράσχει κάθε συνδρομή. Απευθύνουμε θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων».

Πέντε νεκρούς – μεταξύ των οποίων ένα βρέφος εννέα μηνών – και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός του αυτοκινήτου που το έριξε χθες Τρίτη το απόγευμα πάνω σε πλήθος ανθρώπων στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στη Ρηνανία - Παλατινάτο, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο.

At least 4 dead, and 30 injured after Terrorists attack in #Trier, #Germany... #TheNewNormal #DiversityMatters pic.twitter.com/iXaa6oldTA