Κορωνοϊός: Ξεκινούν οι μαζικοί εμβολιασμοί στη Ρωσία με εντολή Πούτιν

Ξεκινούν οι μαζικοί εμβολιασμοί στη Ρωσία με εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς να είναι οι πρώτοι που θα κάνουν το εμβόλιο για να προστατευτούν από τον κορωνοϊό.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 589 θάνατοι, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων που έχει καταγραφεί ημερησίως από την έναρξη της πανδημίας, κατά την διάρκεια της οποίας μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 41.053 ασθενείς, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού ρωσικές αρχές.

Το εμβόλιο Sputnik V της Ρωσίας είναι κατά 92% αποτελεσματικό στην προστασία των ανθρώπων από τον κορωνοϊού, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της δοκιμής, όπως υποστηρίζει το κρατικό ταμείο πλούτου της χώρας.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε δεδομένα από τους πρώτους 16.000 συμμετέχοντες στην έρευνα και οι οποίοι έλαβαν τις δύο δόσεις του εμβολίου, δήλωσε το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη του Sputnik V και το εμπορεύεται παγκοσμίως.

«Δείχνουμε, με βάση τα δεδομένα, ότι έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό εμβόλιο», δήλωσε ο επικεφαλής του RDIF, Kirill Dmitriev, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μία είδηση, την οποία οι ερευνητές θα αφηγούνται κάποια στιγμή στα εγγόνια τους.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY