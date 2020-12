Κορωνοϊός - Βρετανία: Ξεκίνησαν τα φορτηγά με τις πρώτες δόσεις του εμβολίου – Στήνονται εμβολιαστικά κέντρα

Στο δρόμο για τη Βρετανία βρίσκονται ήδη τα φορτηγά τα οποία παρέλαβαν τις πρώτες παρτίδες του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά του κορωνοϊού, μετά την έγκριση για τη χρήση του που έδωσε νωρίτερα σήμερα η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του LBC News, χιλιάδες δόσεις του εμβολίου έχουν ξεκινήσει από το εργοστάσια της Pfizer στο Βέλγιο λίγες ώρες μετά το «πράσινο φως» που άναψε η Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA), καθιστώντας τη Βρετανία την πρώτη χώρα στον δυτικό κόσμο που έχει εγκρίνει την κλινική χρήση του φαρμάκου.

Lorries packed with thousands of doses of coronavirus vaccine have been seen leaving Pfizer's Belgian factory for the UK. Follow the latest: https://t.co/wJs4elMxs0 pic.twitter.com/8DEHUHYiik

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι «θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε τη ζωή μας και να επαναφέρουμε την οικονομία» - αλλά προειδοποίησε, επίσης, ότι οι Βρετανοί δεν πρέπει να υπερεθνουσιάζονται, σχετικά με την ταχεία εκτέλεση του εμβολιαστικού προγράμματος.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)