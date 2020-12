Άρση του Lockdown στη Βρετανία: «Πλημμύρισαν» οι δρόμοι μετά το άνοιγμα των καταστημάτων

Απίστευτος συνωστισμός επικράτησε σήμερα σε πολλά καταστήματα της Βρετανίας, τα οποία για περίπου ένα μήνα ήταν κλειστά, λόγω του lockdown που είχε επιβληθεί στη χώρα.

Τα καταστήματα του Λονδίνου, το πρωί της Τετάρτης, στην επαναλειτουργία της αγοράς μετά το lockdown, πλημμύρισαν με χιλιάδες Βρετανούς όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν.

Sad c**ts 🤦‍♂️ just to get their atmosphere tops & cedarwood state boxers 🤦‍♂️😂 #primark https://t.co/1NreqZcamU — Ricky Burford (@RICKY93JB) December 2, 2020

Μάλιστα, πολλοί δε δίστασαν να περιμένουν στην ουρά για ώρες προκειμένου να αγοράσουν τα προϊόντα που επιθυμούσαν.

Μπορεί στις περισσότερες φωτογραφίες άπαντες να φορούν προστατευτικές μάσκες, ωστόσο, ο συνωστισμός που παρατηρείται θυμίζει προ κορωνοϊού εποχές.

Υπενθυμίζεται ότι το lockdown στη Βρετανία μπορεί έχει αρθεί από σήμερα σε ισχύ ωστόσο είναι σε ισχύ ένα σύστημα τοπικών απαγορευτικών μέτρων για τον περιορισμό του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού.

Φυσικά, όπως είναι λογικό χάος επικρατούσε και στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς και στα ΜΜΜ.

Ξεκίνησαν τα φορτηγά με τις πρώτες δόσεις του εμβολίου

Στο δρόμο για τη Βρετανία βρίσκονται ήδη τα φορτηγά τα οποία παρέλαβαν τις πρώτες παρτίδες του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά του κορωνοϊού, μετά την έγκριση για τη χρήση του που έδωσε νωρίτερα σήμερα η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του LBC News, χιλιάδες δόσεις του εμβολίου έχουν ξεκινήσει από το εργοστάσια της Pfizer στο Βέλγιο λίγες ώρες μετά το «πράσινο φως» που άναψε η Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA), καθιστώντας τη Βρετανία την πρώτη χώρα στον δυτικό κόσμο που έχει εγκρίνει την κλινική χρήση του φαρμάκου.

Lorries packed with thousands of doses of coronavirus vaccine have been seen leaving Pfizer's Belgian factory for the UK.



Follow the latest: https://t.co/wJs4elMxs0 pic.twitter.com/8DEHUHYiik — LBC News (@LBCNews) December 2, 2020

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι «θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε τη ζωή μας και να επαναφέρουμε την οικονομία» - αλλά προειδοποίησε, επίσης, ότι οι Βρετανοί δεν πρέπει να υπερεθνουσιάζονται, σχετικά με την ταχεία εκτέλεση του εμβολιαστικού προγράμματος.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020

Περίπου 800.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer - που απαιτεί δύο δόσεις με διαφορά 21 ημερών - θα διατεθούν «από την επόμενη εβδομάδα». Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη παραγγείλει συνολικά 40 εκατομμύρια δόσεις, με τα 10 εκατομμύρια να φτάνουν στη χώρα μέχρι το τέλος του 2020 και τα υπόλοιπα μέσα στο επόμενο έτος.

Σύγχυση για την προτεραιότητα

Αν και αρχικά η βρετανική κυβέρνηση είχε πει ότι προτεραιότητα στον εμβολιασμό θα έχουν οι ένοικοι στους οίκους ευγηρίας, ωστόσο επειδή το εμβόλιο της Pfizer φυλάσσεται σε χαμηλή θερμοκρασία δεν είναι εύκολη η μεταφορά του στους οίκους ευγηρίας, και έτσι οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν σε αυτά τα 50 νοσοκομεία που ήδη προετοιμάζονται.

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι δεν μπορούν να υποσχεθούν ότι τα γηροκομεία θα λάβουν το εμβόλιο πριν από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή οργανισμό, σημειώνοντας ότι «αυτό εξαρτάται από την ανάπτυξη και την εφαρμογή». Το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech προστατεύει κατά 95% από τη μόλυνση με Covid-19, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής που δείχνουν ότι λειτουργεί εξίσου καλά και μεταξύ των άνω των 65 ετών, της ηλικιακής ομάδας που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Τα σημεία στα οποία θα βρίσκονται τα κέντρα εμβολιασμού στη Βρετανία: