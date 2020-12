Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ – Τέσσερις νεκροί (βίντεο)

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη δυτική Αγγλία.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στη μονάδα που βρίσκεται στο Έιβονμαουθ. Πιστεύεται ότι η έκρηξη έγινε σε μια από τις χημικές δεξαμενές της μονάδας ανακύκλωσης νερού της εταιρείας ύδατος Wessex Water.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα», είπε μια εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί. Οι επιχειρήσεις των συνεργείων διάσωσης συνεχίζονται.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τους τραυματίες. Η αστυνομία είπε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για το συμβάν αυτό. «Οι αστυνομικές έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη είναι σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζονται», είπε ο επιθεωρητής Μαρκ Ρανέικρς.

