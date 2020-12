Νότια Αφρική: Έκρηξη σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Ντέρμπαν - Επτά τραυματίες (Βίντεο)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Νότιας Αφρικής στο Ντέρμπαν, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι, δήλωσε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στην επαρχία Κουαζούλου-Νατάλ, ο Ρόμπερτ Μακένζι.

Οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η φωτιά στο διυλιστήριο έχει τεθεί υπό έλεγχο, πρόσθεσε ο Μακένζι.

