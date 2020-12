Ξιφουλκεί κατά Γάλλου προέδρου ο Ερντογάν: Εύχομαι η Γαλλία να ξεφορτωθεί σύντομα τον μπελά Μακρόν

Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής, όπου θα αποφασιστεί αν θα επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, απασφάλισε και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικο πρακτορείο, ευχήθηκε η «Η Γαλλία να ξεφορτωθεί τον Μακρόν το συντομότερο δυνατό».

#BREAKING Erdogan says he hopes France will 'get rid of Macron' as soon as possible pic.twitter.com/SoFbGjLbVW