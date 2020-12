Λονδίνο: Πανικός έξω από το Harrods - Χιλιάδες προσπάθησαν να μπουν χωρίς μάσκες και αποστάσεις (Βίντεο)

Μεγάλη ανησυχία για ανεξέλεγκτη διασπορά του νέου κορωνοϊού επικρατεί στη Βρετανία λίγες ημέρες μετά την άρση του lockdown, καθώς το βράδυ του Σαββάτου εκατοντάδες νέοι προσπάθησαν να μπουν στο Harrods.

Έξω από το διάσημο πολυκατάστημα του Λονδίνου εκτυλίχθηκαν εικόνες συνωστισμού, με την αστυνομία να προχωρά σε τουλάχιστον τέσσερις συλλήψεις.

This is happening outside Harrods and many other shops in London, people walking shoulder to shoulder, meanwhile thousands of people from the entertainment business are not able to work for over 1 year! @BorisJohnson @10DowningStreet @UKGovernmentEng @SkyNews @guardian @BBCNews pic.twitter.com/hUgFpU2pbh — Savenightclubs (@savenightclubs) December 6, 2020

Οι δρόμοι γύρω από το Knightsbridge παρουσίαζαν εικόνα ασφυξίας, γεγονός που αύξησε το επίπεδο συναγερμού στις Αρχές. Μάλιστα, οι περισσότεροι από τους νέους δεν φορούσαν μάσκα, ούτε κρατούσαν αποστάσεις.

I feel another Covid spike coming on over the next 2 weeks in London 🙄



Hundreds of maskless young people ‘try to storm Harrods’ https://t.co/LtAQj55x92 via @MetroUK — Ange: #SocialismIsGood #ToryLabourBad (@Ange_Sandgrown) December 6, 2020

'Chaos' as hundreds flout Covid-19 rules outside Harrods as police arrest four

Witnesses claim there was a "stampede" and a "huge fight" as hundreds of young people gathered outside Harrods in Knightsbridge

This is the first weekend after England's lockdown came to an end pic.twitter.com/rR6oFANoss — Lilian Chan (@bestgug) December 6, 2020

«Πατείς με πατώ σε» και έξω από το πολυκατάστημα Harvey Nichols από το απόγευμα και για πολλές ώρες.

Οι σκηνές μοιάζουν ασύλληπτες σε μια χώρα που έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πανδημία, με τον αριθμό των θανάτων να είναι από τους υψηλότερους παγκοσμίως.

Εικόνες πανικού επικράτησαν έξω από καταστήματα Primark, σε βρετανικές πόλεις, την Παρασκευή.