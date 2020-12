ΗΠΑ: Λήξη συναγερμού στη Τζόρτζια - Συνελήφθη ο άνδρας που εισέβαλε σε πανεπιστήμιο

Συναγερμός σήμανε στο πανεπιστήμιο του Κενεσό στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, ύστερα από πληροφορίες για «εισβολή ενόπλου» στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τη διοίκηση επείγουσας ανάγκης του πανεπιστημίου, ένας ένοπλος φέρεται να εισέβλε στη σχολή Marietta. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης περιέγραφαν τον ύποπτο ως άνδρα με αλογοουρά και καπέλο τζόκεϊ, που εθεάθη τελευταία φορά στη σχολή Marietta του πανεπιστημίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου, ο άνδρας συνελήφθη και ο συναγερμός έληξε.

KSU Alert: All Clear. Suspect has been apprehended and there is no threat to either KSU campus. Please resume normal operations.

We're still working to get details about armed suspect, but @MariettaPD confirmed that this is where they took man into custody. It's unclear if he had any connection to the restaurant or why he ended up here.



https://t.co/8GaP4RLZ96 pic.twitter.com/rTPAaLYYjF