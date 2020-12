Κορωνοϊός: Ξέσπασε σε κλάματα ο Βρετανός υπουργός Υγείας όταν είδε την 90χρονη να εμβολιάζεται

Λύγισε ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, όταν είδε την 90χρονη Μάγκι Κίναν να κάνει πρώτη στον κόσμο το εμβόλιο της Pfizer για τον κορωνοϊό στο πλαίσιο των εμβολιασμών που ξεκίνησαν την Τρίτη στη Βρετανία.

Η 90χρονη γιαγιά προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον υπουργό Υγείας που μαζί με τον 81χρονο Γουίλιαμ Σαίξπηρ έγιναν η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος άνδρας στον κόσμο που εμβολιάστηκαν όχι στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών αλλά κανονικά.

Ο Ματ Χάνκοκ, εξήγησε γιατί έβαλε τα κλάματα βλέποντας την κα Κίναν να εμβολιάζεται. Είπε ότι σε ένα μαύρο 2020 είδε την ελπίδα μέσα από την έναρξη των εμβολιασμών που θα αρχίσουν να αλλάζουν τις ζωές μας προς το καλύτερο.

Η Μάγκι Κίναν 90 ετών σήμερα και 91 την επόμενη εβδομάδα που έχει γενέθλια έφτασε για να κάνει το εμβόλιο φορώντας ένα υπέροχο μπλουζάκι με την ευχή Καλά Χριστούγεννα. Χαμογελαστή και λίγο αγχωμένη κάτω από την μάσκα της η Μάγκι έκανε το εμβόλιο ακριβώς στις 06.30 το πρωί.

Η Μάγκι, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος σταμάτησε να δουλεύει σε κοσμηματοπωλείο μόλις πριν από 4 χρόνια, είναι μητέρα ενός γιου και μιας κόρης και έχει 4 εγγόνια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε την έναρξη σήμερα του προγράμματος εμβολιασμού κατά της covid-19 στη χώρα του και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους επιστήμονες και τους ανθρώπους που δήλωσαν εθελοντές για την δοκιμή του εμβολίου κατά της νόσου αυτής.

«Μαζί θα νικήσομε», σημείωσε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος κάλεσε παράλληλα τον κόσμο στη χώρα του να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.

