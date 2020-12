Εμβόλιο κορωνοϊού - Συναγερμός στη Βρετανία: Δύο άτομα παρουσίασαν αλλεργική αντίδραση

Να μην κάνουν το εμβόλιο για τον κορωνοϊό όσοι έχουν σοβαρές αλλεργίες, προειδοποιούν οι βρετανικές αρχές, μία μέρα μετά την έναρξη του εμβολιασμού του πληθυσμού στη Βρετανία.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, δύο υγειονομικοί από αυτούς που έκαναν την Τρίτη το εμβόλιο παρουσίασαν σοβαρά αλλεργικά συμπτώματα και οι υγειονομικές αρχές, προτείνουν όσοι υποφέρουν από σοβαρές αλλεργίες, να μη λάβουν το εμβόλιο.

Πάντως, η κατάσταση των δύο ασθενών δεν εμπνέει ανησυχία και αναρρώνουν χωρίς πρόβλημα.

Ο καθηγητής, Stephen Prowis, εθνικός ιατρικός διευθυντής του Βρετανικού Οργανισμού Υγείας δήλωσε: «Όπως σε κάθε νέο εμβόλιο, έτσι και τώρα ο MHRA μας συμβούλεψε να προχωρήσουμε σε προληπτική διακοπή εμβολιασμού σε όσους είναι αλλεργικοί, μετά από δυο περιπτώσεις ασθενών. Και οι δυο αναρρώνουν καλά».

Η διοίκηση του NHS διαβεβαίωσε πως όλα τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως εμβολιαστικά κέντρα έχουν ενημερωθεί.

Η επικεφαλής της MHRA Δρ Τζουν Ρέιν, που εμφανίστηκε το πρωί ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής, είπε ότι τώρα που το εμβόλιο έχει αρχίσει να χορηγείται υπάρχει «επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο».

Διαβεβαίωσε για ακόμα μία φορά πως παρά τη μεγάλη ταχύτητα στη διαδικασία έγκρισης του σκευάσματος της Pfizer από την υπηρεσία της, δεν υπήρξε καμία απόκλιση από τα αυστηρά διεθνή κριτήρια. Εξήγησε ότι αντί να ακολουθηθεί η συνηθισμένη διαδικασία σταδιακής έγκρισης, η MHRA έκανε όλες τις απαραίτητες επαληθεύσεις ταυτόχρονα.

Η Δρ Ρέιν ανέφερε επίσης ότι ακόμα δεν μπορεί να προσδιορίσει χρονικά πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης του εμβολίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca. Συμπλήρωσε ότι η αξιολόγηση του εμβολίου της Moderna θα γίνει αργότερα, καθώς τα πλήρη δεδομένα από τις τελικές κλινικές δοκιμές αναμένονται στην επόμενη μία ή δύο εβδομάδες.

Στην ίδια επιτροπή ο αρχίατρος για την Αγγλία καθηγητής Κρις Γουίτι εκτίμησε ότι έως τα μέσα του άλλου έτους θα υπάρχουν στη διάθεση των γιατρών τρία ή τέσσερα εμβόλια που θα χρησιμοποιούνται κατά του κορωνοϊού.

Σημείωσε επίσης ότι δεν μπορεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα για τη διάρκεια της ανοσίας που προσφέρει το εμβόλιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί και δεύτερος εμβολιαστικός γύρος για τους πιο ευπαθείς πολίτες, ίσως μετά από εννέα μήνες.

Η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον δυτικό κόσμο που εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού.

Η Μάργκαρετ Κίναν, που θα κλείσει τα 91 της χρόνια την ερχόμενη εβδομάδα, είναι από το Κόβεντρι και έκανε το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο στις 8:31 (ώρα Ελλάδας).

«Νιώθω τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζομαι κατά του κορωνοϊού. Είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω, γιατί έτσι μπορώ επιτέλους να ανυπομονώ για τις στιγμές που θα περάσω με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου την Πρωτοχρονιά, αφού πέρασα μόνη το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου έτους», δήλωσε χαρακτηριστικά η 90χρονη ηλικιωμένη.

Η συνταξιούχος πωλήτρια κοσμημάτων πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά την Μέι (η Μέι Πάρσονς είναι η νοσοκόμα που της έκανε το εμβόλιο) και το νοσηλευτικό προσωπικό του NHS, οι οποίοι με πρόσεξαν ιδιαιτέρως. Η συμβουλή μου σε οποιονδήποτε τους προσφερθεί το εμβόλιο είναι να το κάνει. Αν μπορώ να το κάνω εγώ στα 90 μου, μπορεί να το κάνει ο οποιοσδήποτε».

Λίγο πριν τις 9:30 (ώρα Ελλάδος) της Τρίτης εμβολιάστηκε και δεύτερος ηλικιωμένος, το όνομα του οποίου σίγουρα... θα μείνει στην ιστορία, καθώς πρόκειται για τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ από το Γουόργουικσάιρ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού κατά της covid-19 στη χώρα του και ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους επιστήμονες και τους ανθρώπους που δήλωσαν εθελοντές για την δοκιμή του εμβολίου κατά της νόσου αυτής.

«Μαζί θα νικήσομε», σημείωσε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος κάλεσε παράλληλα τον κόσμο στη χώρα του να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers - and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe