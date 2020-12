Επιστολή 53 Ελλήνων - Γερμανών ευρωβουλευτών σε Μέρκελ: «Όχι» σε εξαγωγή υποβρυχίων σε Τουρκία

Επιστολή στην Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ με αίτημα να ανασταλεί άμεσα η πώληση γερμανικών υποβρυχίων στην Τουρκία, συνυπογράφουν 53 Γερμανοί και Έλληνες ευρωβουλευτές, ενόψει της Συνόδου Κορυφής, όπου θα τεθεί επί

«Οι πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες της Τουρκίας για αποθέματα φυσικού αερίου έχουν οδηγήσει σε κλιμάκωση την έντονη διαμάχη μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για τα δικαιώματα στη θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για τις απειλές της Τουρκίας για στρατιωτική δράση εναντίον κρατών μελών της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο και εκφράζουμε φόβους ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει υποβρύχια που έχουν κατασκευαστεί στη Γερμανία σε αυτή την διαμάχη», αναφέρουν οι ευρωβουλευτές. Καλούν την γερμανική κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να ανασταλεί η εξαγωγή στην Τουρκία υποβρυχίων αλλά και διάφορων ανταλλακτικών τους που παράγονται στην Γερμανία και συναρμολογούνται στην Τουρκία.

We must show solidarity w/ #Greece & make sure 🇩🇪 weapons are not turned against an EU country! @EUCouncil will meet tomorrow: 53 🇩🇪 & 🇬🇷 MEPs ask #German government to immediately suspend the delivery of submarines to #Turkey - Thank you @MariaSpyraki for the joint initiative pic.twitter.com/rKQgy8vpdQ