Συγκινητικό εξώφυλλο του Time: Τους γιατρούς και τους νοσηλευτές ψήφισαν οι αναγνώστες ως «πρόσωπο της χρονιάς»

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία που δίνει καθημερινά μάχη με την πανδημία βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους, ανέδειξαν οι αναγνώστες του περιοδικού Time ως «πρόσωπο της χρονιάς» για το 2020.

Στη δημοσκόπηση του Time, μετείχαν πάνω από 8.000.000 άνθρωποι. Σε ποσοστό 6,5%, οι αναγνώστες του Time ψήφισαν τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζομένους στα παντοπωλεία, τους διανομείς φαγητού και πολλούς ακόμη που ρισκάρουν τις ζωές τους στη μάχη με την υγειονομική κρίση ως την «ομάδα με την μεγαλύτερη επιρροή» για τη χρονιά που φεύγει.

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα έμειναν άλλοι 80 υποψήφιοι, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο CEO του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Πάπας Φραγκίσκος.

Find out who will be the 2020 TIME Person of the Year tomorrow at 10/9c on NBC #TIMEPOY



Made possible by broadcast partner @ProcterGamble pic.twitter.com/XZmroLzh9f