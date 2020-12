Συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Ταμείο Ανασυγκρότησης από την πανδημία του κορωνοϊού και τον μηχανισμό για το κράτος δικαίου επετεύχθη νωρίτερα απόψε, με την γερμανική πρόταση συμβιβασμού, η οποία έκαμψε τελικά τις αντιρρήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας και εγκρίθηκε και από τα 27 κράτη - μέλη, ανακοίνωσε η Καγκελαρία.

«Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή και την ανοικοδόμηση των οικονομιών μας» ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ. «Το ιστορικό πακέτο ανάκαμψης θα δώσει ώθηση τόσο στην πράσινη όσο και στην ψηφιακή μας μετάβαση», ανέφερε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ.

