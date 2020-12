Οργισμένη η Τουρκία μετά τη Σύνοδο: Μεροληπτική και παράνομη η προσέγγιση της ΕΕ

Επιμένει η Τουρκία στην προκλητική ρητορική, εξαπολύοντας νέες κατηγορίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, και ζητώντας πάλι διάλογο με την Ελλάδα εφ’ όλης της ύλης των αξιώσεων που προβάλει σε βάρος των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής (όπου συμφωνήθηκε η επιβολή ήπιων κυρώσεων στην Άγκυρα), το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ναι μεν καταδικάζει τα συμπεράσματα, ωστόσο τονίζει πως γνωρίζει πως πολλές χώρες δεν υιοθετούν τη στάση αυτή.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάνει γνωστό πως η Άγκυρα «απορρίπτει τη μεροληπτική και παράνομη στάση της ΕΕ που γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία της ΕΕ δεν υιοθετεί. Αλλά αναγκαστικά τέθηκαν στα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής της ΕΕ στις 10 Δεκεμβρίου, λόγω αλληλεγγύης και πίεσης βέτο, για τα περιφερειακά ζητήματα όπως της Ανατολικής Μεσόγειου, το Αιγαίο και την Κύπρο». Παράλληλα, την καλεί να «ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής στη συνεχιζόμενη διαμάχη στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η Τουρκία, παρά τα προκλητικά βήματα της Ελλάδας, για σταθερότητα στην περιοχής έχει πάντα δηλώσει πως είναι έτοιμη άνευ όρων διερευνητικές συνομιλίες», προσθέτει η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο σημειώνει επίσης πως η διάσκεψη, την οποία προτείνει, με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπιστούν θαλάσσια ζητήματα στην περιοχή και πρόσθεσε πως η Άγκυρα είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις.

Τέλος, κατηγόρησε για άλλη μια φορά τη χώρα μας για επαναπροώθηση μεταναστών, αναφέροντας: «Είναι ντροπή για την ΕΕ που η Ελλάδα ωθεί τους μετανάστες πίσω στο Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και η συμμετοχή της Frontex σε αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για την υπεύθυνη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών χωρίς να σταματήσουμε αυτές τις παραβιάσεις και τις πρακτικές συλλογικής απέλασης, οι οποίες είναι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδικάζονται έντονα από το διεθνές κοινό. Η ΕΕ πρέπει να δείξει την ευαισθησία της στη διαχείριση της μετανάστευσης όχι στη χώρα μας, αλλά στην Ελλάδα και στη συστηματοποίηση της απάνθρωπης μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο».

«Η Ευρώπη κάνει ένα βήμα τη φορά. Αυτό έκανε και σε αυτό το Συμβούλιο. Ακόμα ένα βήμα που αποτελεί ισχυρή προειδοποίηση προς την Τουρκία ν' αλλάξει συμπεριφορά», τόνισαν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τη συμφωνία των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για το κείμενο των συμπερασμάτων σχετικά με την Τουρκία και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, διευρύνοντας τη λίστα των προσώπων και των οντοτήτων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Εικόνα: Απόσπασμα από το κείμενο συμπερασμάτων που αφορά στο θέμα της Τουρκίας (@BarendLeyts).

»Ταυτόχρονα, δίνει εντολή στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2021, έκθεση για ολόκληρο το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών (αξιολόγηση Τελωνειακής Ένωσης). Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται όλα τα εργαλεία και οι επιλογές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του πεδίου των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας».

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, «η καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας απέναντι στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη της, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, υπήρξε απόλυτη και σαφής.

Η Τουρκία καλείται να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης μετά την αποχώρηση του Oruç Reis, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών.

Ταυτόχρονα στο κείμενο των συμπερασμάτων εντάσσεται ως προϋπόθεση για τη συνέχισή τους η αποχή από παράνομες δραστηριότητες – όρο που έχει θέσει η Ελλάδα σε κάθε σχετική συζήτηση».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στην απόφαση να προχωρήσει σε επιπλέον καταχωρήσεις, με βάση την απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2019, που αφορούν περιοριστικά μέτρα για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων. Παράλληλα, «καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την [Ευρωπαϊκή] Επιτροπή να καταθέσουν έκθεση αναφορικά με την πολιτική, οικονομική και εμπορική σχέση της ΕΕ και της Τουρκίας και αναφορικά με μέσα και επιλογές για το πώς θα προχωρήσει, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της παραπάνω απόφασης για να μελετηθεί το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2021», ενώ παράλληλα «καταδικάζει τα μονομερή βήματα της Τουρκίας στα Βαρώσια και καλεί να υπάρξει πλήρης σεβασμός των Αποφάσεων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

