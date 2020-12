Πανικός στο Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - 5 τραυματίες - Συνελήφθη ο οδηγός (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στις βρετανικές αρχές, καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Stamford Hill στο Χάκνεϊ, στο ανατολικό Λονδίνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Μια 35χρονη γυναίκα και ένας 25χρονος άνδρας που τραυματίστηκαν και είχε αναφερθεί αρχικά ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι τώρα σταθεροί, όπως και δύο άνδρες ηλικίας 36 και 46 ετών. Αντίθετα, ένας 31χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ενώ φέρεται να ήταν μεθυσμένος. Μάλιστα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο νότιο Λονδίνο με τραύμα στο κεφάλι.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε ότι προσέφερε πρώτες βοήθειες σε πεζούς για μια σειρά τραυματισμών στο κεφάλι, στο στήθος και στα πόδια πριν τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστική έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ενώ η αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή του Χάκνεϊ.

Στις πρώτες εικόνες φαίνεται ένα λεωφορείο που έχει υποστεί ζημιές, και ένα γκρι αυτοκίνητο να έχει καταλήξει σε δέντρο, πάνω στο πεζοδρόμιο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured. https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας αρκετούς πεζούς, ωστόσο το περιστατικό δεν συνδέει ακόμα με τρομοκρατική ενέργεια.

#UPDATE | Officers are at the scene of a collision in #StamfordHill, N6.



A car is reported to have mounted the pavement and struck a number of pedestrians.



At this early stage, this incident is not being treated as terror-related.https://t.co/KCYKgNyL1G