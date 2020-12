Ερντογάν για Σύνοδο: «Λογικές χώρες» απέτρεψαν τις κυρώσεις στην Τουρκία

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως «λογικές» χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέτρεψαν προσπάθειες εναντίον της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής και πως η επόμενη σύνοδος των ηγετών της ΕΕ τον Μάρτιο δεν θα έχει αποτελέσματα που θα πλήττουν την Τουρκία.

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Πέμπτη, να ετοιμάσουν περιορισμένες κυρώσεις εναντίον Τούρκων σχετικά με τη διένεξη για την εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων με την Ελλάδα και την Κύπρο, αναβάλλοντας οποιαδήποτε αυστηρότερα βήματα έως τον Μάρτιο, καθώς οι χώρες μέλη διαφωνούν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την Άγκυρα.

«Τα δικαιώματά μας πρέπει να μας δοθούν. Υπάρχουν τώρα πολλά δικαιώματα που τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να δώσουν στην Τουρκία», είπε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους μετά την προσευχή της Παρασκευής. «Λογικές χώρες στην ΕΕ απέτρεψαν αυτό το παιχνίδι επιδεικνύοντας θετική στάση», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε ελληνικά, γαλλικά και κυπριακά αιτήματα να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.

Σε ομιλία του, εξάλλου, σε αξιωματούχους του κυβερνώντος κόμματος AK, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως ενδεχόμενες κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήξουν και τις δύο πλευρές και δεν θα ωφελήσουν κανέναν και πως οι σχέσεις δεν πρέπει να θυσιαστούν ως αποτέλεσμα.

Ο Ερντογάν κάλεσε τους πολιτικούς των ΗΠΑ και της ΕΕ να αποστούν από την επιρροή αντιτουρκικών λόμπι, λέγοντας πως δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν με τον διάλογο και τη συνεργασία.

Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών μπορεί να καταδίκασε τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε, όμως η ανακοίνωση δεν καταδικάζει όλους τους Ευρωπαίους καθώς η Άγκυρα τονίζει πως γνωρίζει πως πολλές χώρες δεν υιοθετούν τη στάση αυτή.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε γνωστό πως η Άγκυρα «απορρίπτει τη μεροληπτική και παράνομη στάση της ΕΕ που γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία της ΕΕ δεν υιοθετεί. Αλλά αναγκαστικά τέθηκαν στα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής της ΕΕ στις 10 Δεκεμβρίου, λόγω αλληλεγγύης και πίεσης βέτο, για τα περιφερειακά ζητήματα όπως της Ανατολικής Μεσόγειου, το Αιγαίο και την Κύπρο». Παράλληλα, την καλεί να «ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής στη συνεχιζόμενη διαμάχη στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Η Τουρκία, παρά τα προκλητικά βήματα της Ελλάδας, για σταθερότητα στην περιοχής έχει πάντα δηλώσει πως είναι έτοιμη άνευ όρων διερευνητικές συνομιλίες», προσθέτει η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο σημειώνει επίσης πως η διάσκεψη, την οποία προτείνει, με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπιστούν θαλάσσια ζητήματα στην περιοχή και πρόσθεσε πως η Άγκυρα είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις.

Τέλος, κατηγόρησε για άλλη μια φορά τη χώρα μας για επαναπροώθηση μεταναστών, αναφέροντας: «Είναι ντροπή για την ΕΕ που η Ελλάδα ωθεί τους μετανάστες πίσω στο Αιγαίο Πέλαγος, καθώς και η συμμετοχή της Frontex σε αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για την υπεύθυνη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών χωρίς να σταματήσουμε αυτές τις παραβιάσεις και τις πρακτικές συλλογικής απέλασης, οι οποίες είναι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδικάζονται έντονα από το διεθνές κοινό. Η ΕΕ πρέπει να δείξει την ευαισθησία της στη διαχείριση της μετανάστευσης όχι στη χώρα μας, αλλά στην Ελλάδα και στη συστηματοποίηση της απάνθρωπης μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στην απόφαση να προχωρήσει σε επιπλέον καταχωρήσεις, με βάση την απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2019, που αφορούν περιοριστικά μέτρα για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων. Παράλληλα, «καλεί τον Ύπατο Εκπρόσωπο και την [Ευρωπαϊκή] Επιτροπή να καταθέσουν έκθεση αναφορικά με την πολιτική, οικονομική και εμπορική σχέση της ΕΕ και της Τουρκίας και αναφορικά με μέσα και επιλογές για το πώς θα προχωρήσει, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της παραπάνω απόφασης για να μελετηθεί το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2021», ενώ παράλληλα «καταδικάζει τα μονομερή βήματα της Τουρκίας στα Βαρώσια και καλεί να υπάρξει πλήρης σεβασμός των Αποφάσεων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

