Οργή λαού στην Αλβανία: Πέμπτη ημέρα ταραχών για τον θάνατο του 25χρονου Κλοντιάν (βίντεο)

Πέμπτη ημέρα ταραχών στην Αλβανία καθώς διαδηλωτές συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τον θάνατο του 25χρονου Κλόντιαν Ράσα από αστυνομικό.

Μετά την συγκέντρωση έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, διαδηλωτές άρχισαν να συγκρούονται με την αστυνομία η οποία απάντησε με ρίψη χημικών και δακρυγόνων, ενώ αρκετοί νέοι συνελήφθησαν.

Η πορεία των διαδηλωτών ξεκίνησε ειρηνικά από την πλατεία Σκάντερμπεη της πρωτεύουσας των Τιράνων μέχρι το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με διαδηλωτές να φωνάζουν «Χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς ηρεμία!» και «Δικαιοσύνη για τον Κλόντιαν!»

Οι διαδηλωτές απαίτησαν την παραίτηση του αρχηγού της αστυνομίας και την απελευθέρωση όσων συνελήφθησαν σε ημέρες συγκρούσεων με την αστυνομία.

Λίγο αργότερα πέταξαν πέτρες στο αστυνομικό τμήμα των Τιράνων και η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και χρήση αντλιών νερού.

Μικρότερες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε άλλες πόλεις.

#Albania police uses tear gas and water cannon during the fifth protest against police violence in #Tirana. Protesters are demanding resignation of the chief police Ardi Veliu. Video: BIRN pic.twitter.com/9f3rypDhKJ