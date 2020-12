Πανικός στο Μανχάταν: Ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από καθεδρικό ναό - Ούρλιαζε «ρίξτε μου, σκοτώστε με» (Βίντεο)

Ένας άνδρας σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικών της Νέας Υόρκης χθες Κυριακή, αφού άρχισε να ρίχνει με δυο πιστόλια, χωρίς κατά τα φαινόμενα να στοχεύει κανέναν, λίγη ώρα αφότου χορωδία είχε ψάλει χριστουγεννιάτικους ύμνους έξω από καθεδρικό ναό στην καρδιά της αμερικανικής μητρόπολης, ουρλιάζοντας ταυτόχρονα «ρίξτε μου», «σκοτώστε με».

Ουδείς άλλος τραυματίστηκε από τα πυρά μπροστά στον καθεδρικό ναό St John the Divine στο Μανχάταν, δήλωσε ο Ντέρμοτ Σι, διευθυντής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Police Kill Armed Suspect Firing Rounds Outside NYC Cathedral

at the end of a Christmas choral concert on the steps of the Cathedral Church of Saint John the Divine in Manhattan



WARNING some may find it graphic!#Manhattan #shooting #nyc#nypd #CathedralChurch #NewYorkCity pic.twitter.com/QKPN4U4F18