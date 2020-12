Κορωνοϊός: Ιστορική στιγμή στις ΗΠΑ – Έγινε το πρώτο εμβόλιο κορωνοϊού στη χώρα (Βίντεο)

Στις 9 το πρωί της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης. Ο πρώτος εμβολιασμός μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Πρώτη έλαβε το εμβόλιο μια νοσοκόμα εντατικής σε νοσοκομείο, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Μετά τον εμβολιασμό της η Σάντρα δήλωσε, σύμφωνα με το CNN: «Αισθάνομαι σήμερα ανακουφισμένη. Ελπίζω να σημαίνει το ξεκίνημα του τέλους μιας πολύ οδυνηρής περιόδου για τη χώρα μας. Θέλω να τονίσω ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές. Είμαστε σε μια πανδημία και όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί για να μπει ένα τέλος και να μην εγκαταλείψουμε γρήγορα. Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ αλλά χρειάζεται να συνεχίσουμε να φοράμε τις μάσκες μας, να κρατάμε αποστάσεις. Πιστεύω στην επιστήμη. Ως νοσοκόμα η δουλειά μου καθοδηγείται από την επιστήμη. Ενθαρρύνω τους πάντες να κάνουν το εμβόλιο».

