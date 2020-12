Εκλογές – ΗΠΑ 2020: Και με τη βούλα του κολεγίου των εκλεκτόρων νέος πρόεδρος ο Τζο Μπάιντεν

Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν στη θέση του προέδρου των ΗΠΑ επισφραγίστηκε και τυπικά τη Δευτέρα: Παρά το μπαράζ αγωγών και τα προσκόμματα που επιχείρησε να βάλει ο απερχόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου, Ντόναλντ Τραμπ, το κολέγιο των εκλεκτόρων έδωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία στον προερχόμενο από τους Δημοκρατικούς πολιτικό.

Κατά την ψηφοφορία των εκλεκτόρων, ο Μπάιντεν έφτασε και ξεπέρασε τον απαραίτητο αριθμό των 270 ψήφων που χρειάζονται για την τυπική ανάδειξή του στη θέση του προέδρου, μετά τις εκλογές τις 3ης Νοεμβρίου.

Σε όλα τα κέντρα των εκλεκτόρων επικρατούσαν σήμερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια τυπική διαδικασία, καθώς υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ είχαν ανακοινώσει πως θα διοργάνωναν διαμαρτυρίες έξω από ορισμένες πολιτείες,

Είχε προηγηθεί νομική μάχη από το επιτελείο του Τραμπ, που δεν άλλαξε ούτε τα αποτελέσματα της λαϊκής ψήφου, ούτε φυσικά τις διαθέσεις των εκλεκτόρων.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Τζο Μπαίντεν έστειλε το δικό του μήνυμα από τον λογαριασμό του στο Twitter.

I’m forever humbled by the fact that 5.7 million people chipped in to power our campaign to victory. And to thank everyone, we’re hosting a Grassroots Donor Thank You call tonight. Head to https://t.co/c4wtQjE6hU to join us.