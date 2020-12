Αναγνωρίζει την εκλογή Μπάιντεν και ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία

Ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ συνεχάρη σήμερα τον Δημοκρατικό εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την εκλεγμένη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για τη νίκη τους στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, βάζοντας τέλος στη μακρά σιωπή του σχετικά με το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης για τον Λευκό Οίκο.

Σε δηλώσεις που έκανε στη Γερουσία, ο Μακόνελ αναγνώρισε τη νίκη των Δημοκρατικών στον Λευκό Οίκο, μετά τη δημοσιοποίηση, χθες, των επίσημων αποτελεσμάτων από το Κολέγιο των Εκλεκτόρων.

Σε μια δεκάλεπτη ομιλία, κατά τη διάρκεια της οποίας εξήρε κυρίως τη θητεία του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακόνελ ολοκλήρωσε λέγοντας: «Σήμερα, θέλω να συγχαρώ τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν», προσθέτοντας πως «έχει αφοσιωθεί στο να υπηρετεί τον λαό εδώ και πολλά χρόνια».

BREAKING: Senate Majority Leader Mitch McConnell acknowledges Joe Biden, Kamala Harris as president-elect and vice-president elect, weeks after the election.



"The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-Elect Joe Biden." https://t.co/NpXFYQCnV9 pic.twitter.com/3WWGDWbJUj