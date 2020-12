Στα ελληνικά χρώματα γέφυρα στο Μιλγουόκι μετά την απόκτηση του Αντετοκούνμπο από τους Μπακς

Στα χρώματα της Ελλάδας φωταγωγήθηκε γέφυρα στο Μιλγουόκι μετά την υπογραφή του συμβολαίου-μαμούθ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Ο Greek Freak υπέγραψε supermax συμβόλαιο με τους Μιλγουόκι Μπακς, που θα του αποφέρει 228,2 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια!

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο εν ενεργεία back-to-back MVP του ΝΒΑ, υπέγραψε πολυετή επέκταση με τους Μιλγουόκι Μπακς»

Η είδηση προκάλεσε όπως αναμενόταν χαμό, με τους χρήστες των social media να «καλωσορίζουν» στους Μπακς τον Έλληνα σούπερ σταρ.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνεται γέφυρα στο Μιλγουόκι φωταγωγημένη στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, σε μια ένδειξη «καλωσορίσματος» του Αντετοκούνμπο.

Just the news Milwaukee needed. The Greek Freak is here to stay and MKE is GLOWING right now! 😎



In celebration of @Giannis_An34 long-term commitment to the @bucks tonight the Hoan Bridge will reflect the colors of the Greek flag from dusk to 7 p.m. 💙

📸: @bucks #Bucks pic.twitter.com/4X4MA9kaHe