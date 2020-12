Κορωνοϊός - Γερμανός υπ. Υγείας: Από τις 27 Δεκεμβρίου θα αρχίσουν στην ΕΕ οι εμβολιασμοί

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προγραμματίζουν να αρχίσουν τους εμβολιασμούς κατά της COVID-19 από τις 27 Δεκεμβρίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν.

«Στη Γερμανία θα αρχίσουμε, αν η έγκριση έρθει όπως έχει προγραμματιστεί, στις 27 Δεκεμβρίου. Οι άλλες χώρες στην ΕΕ θέλουν να μπορούν να αρχίσουν και θέλουν να αρχίσουν από τις 27 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Σπαν ενόψει συνεδρίασης με την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και διευθυντικά στελέχη της εταιρείας παρασκευής του εμβολίου BioNTech.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα μπορούν «να ξεκινήσουν την ίδια ημέρα» τις εκστρατείες εμβολιασμού κατά της Covid-19, από την στιγμή που θα δοθεί το πράσινο φως της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής για το εμβόλιο που έχει αναπτυχθεί από τις Pfizer-BioNTech.

«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί, κατά συνέπεια, οι εμβολιασμοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αμέσως... είναι μία τεράστια επιχείρηση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ας ξεκινήσουμε λοιπόν όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτήν την εκστρατεία εμβολιασμού όλοι μαζί οι είκοσι επτά, με έναρξη την ίδια ημέρα», πρόσθεσε.

«Είναι πιθανόν οι πρώτοι Ευρωπαίοι να εμβολιασθούν πριν από το τέλος του 2020», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν.

