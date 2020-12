Κορωνοϊός – Pfizer: Δεν υπάρχει αναμονή ή καθυστέρηση στις αποστολές του εμβολίου

Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει η παραγωγή του εμβολίου κατά του κορωνοϊού διαβεβαιώνει η Pfizer που εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις καταγγελίες – και τις διαρροές- για προβλήματα στο σύστημα παραγωγής και διανομής.

«Η Pfizer δεν αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγής με το εμβόλιο κατά της Covid-19 και καμία αποστολή δεν βρίσκεται σε αναμονή ή καθυστέρηση», αναφέρει η εταιρεία. Αυτήν την εβδομάδα παραδόθηκαν 2,9 εκατομμύρια δόσεις, όπως ζητήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση, στα μέρη που προσδιορίστηκαν. «Έχουμε εκατομμύρια δόσεις που βρίσκονται στις αποθήκες μας, αλλά μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει οδηγίες παράδοσης για επιπλέον δόσεις», προσθέτει.

