Συναγερμός στη Νότια Αφρική – Βρήκαν νέο στέλεχος του κορωνοϊού

Την ώρα που η ανθρωπότητα βλέπει «χαραμάδα» ελπίδας όσον αφορά την πανδημία του κορωνοϊού μέσω του εμβολίου, από τη Νότια Αφρική έρχονται νέα που δημιουργούν ανησυχία. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο στέλεχος του SARS-CoV-2 που προκαλεί ένα δεύτερο κύμα λοιμώξεων, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας.

«Συγκαλέσαμε αυτή την ενημέρωση του κοινού σήμερα για να ανακοινώσουμε ότι μια παραλλαγή του ιού SARS-CoV-2, που επί του παρόντος αποκαλείται 501.V2 Variant, εντοπίστηκε από επιστήμονές μας, ειδικούς στη γονιδιωματική, εδώ στη Νότια Αφρική», ανέφερε ο υπουργός Ζουέλι Μκίζε σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, επομένως, υποδηλώνουν εντόνως ότι το τρέχον, δεύτερο κύμα που βιώνουμε οφείλεται σε αυτή τη νέα παραλλαγή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι είναι ενήμερος για το νέο στέλεχος του κορωνοϊού που εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία, όμως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι συμπεριφέρεται διαφορετικά από τους υπάρχοντες τύπους του ιού.

