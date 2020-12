Μαχήτρια γιαγιά 108 ετών έκανε το εμβόλιο για τον κορωνοϊό- Έζησε και την προηγούμενη πανδημία

«Ήμουν πολύ χαρούμενη που έκανα το εμβόλιο. Περιμέναμε πότε θα είναι έτοιμο» δήλωσε η κ. Keir από το Pembrokeshire της Ουαλίας, που στα 108 της χρόνια είναι μεταξύ των πρώτων σε γηροκομείο που έκαναν το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Πρόκειται για συνταξιούχο νοσοκόμα που ήταν μεταξύ των 37 τροφίμων του κέντρου φροντίδας Awel Twyi στο Llandeilo που εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer - BioNTech την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το BBC, η ίδια ήταν 4 ετών κατά την επιδημία της ισπανικής γρίπης, το 1916. «Ήμουν πολύ χαρούμενη που έκανα το εμβόλιο. Περιμέναμε πότε θα είναι έτοιμο» δήλωσε η κ. Keir.

«Δόξα τω Θεώ, ευγνωμονώ τους ανθρώπους που κατάφεραν να αναπτύξουν το εμβόλιο για εμάς. Είμαστε πολύ τυχεροί. Τώρα αισθάνομαι πολύ πιο ασφαλής και πιο ευτυχισμένη» επεσήμανε.

