Ιράκ: Επίθεση με ρουκέτες κατά της αμερικανικής πρεσβείας στην Βαγδάτη (Βίντεο)

Τουλάχιστον τρεις ρουκέτες Katyusha εκτοξεύθηκαν κατά της Πράσινης Ζώνης στην Βαγδάτη, σε μία επίθεση που είχε ως στόχο την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.

NEW - Several residential buildings have been hit due to the rocket attacks in #Baghdad today. No casualties reported so far.pic.twitter.com/Y1OlO41PuD — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 20, 2020

Οι σειρήνες ήχησαν, ενώ το αντιπυραυλικό σύστημα της αμερικανικής πρεσβείας ετέθη σε λειτουργία αποκρούοντας την μία από τις ρουκέτες.

#BREAKING

Reports of explosions from multiple rockets in Baghdad's Green Zone, #Iraq



Video of CRAM activity over the area, via @AuroraIntel#Iran-backed militias have been known to launch attacks targeting U.S. interests in this area.pic.twitter.com/FNcVZWK11O — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) December 20, 2020

Δεν υπήρξαν θύματα.

Η καλά οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη της ιρακινής πρωτεύουσάς φιλοξενεί κυβερνητικά κτίρια και διπλωματικές αποστολές.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Πηγή: Reuters