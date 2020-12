Κορωνοϊός: Πράσινο «φως» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο εμβόλιο της Pfizer – Ανοίγει ο δρόμος για τους εμβολιασμούς

Την έγκρισή του στο εμβόλιο της Pfizer/BionTech για τον κορωνοϊό, έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, σε μία ιστορική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον, μετά και το τυπικό πράσινο φως από την Κομισιόν ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των μαζικών εκστρατειών εμβολιασμού σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 26 Δεκεμβρίου έρχονται τα εμβόλια στην Ελλάδα, ενώ όπως είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει το εμβόλιο στις 27 Δεκεμβρίου.

Στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή διαβεβαιώνει ότι πρώτη της προτεραιότητα υπήρξε η αποτίμηση της ασφάλειας του εμβολίου. «Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η επιστημονική επιτροπή του EMA έλαβε θετική απόφαση για την έγκριση της υπό όρους κυκλοφορίας εντός της ΕΕ του εμβολίου που αναπτύχθηκε από την Pfizer και την BioNTech», δήλωσε η γενική διευθύντρια του EMA Εμερ Κουκ κατά την διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση του ΕΜΑ, στην οποία συμμετέχουν ειδικοί από όλα τα κράτη-μέλη, εκδίδει θετική σύσταση μόνον όταν τα στοιχεία αποδεικνύουν πειστικά ότι τα οφέλη του εμβολιασμού είναι μεγαλύτερα από τυχόν κινδύνους από το εμβόλιο.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο «για αποφασιστική στιγμή στις προσπάθειές μας να παραδώσουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο στους Ευρωπαίους. (…) Τώρα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Αναμένω την έγκριση από την Κομισιόν σήμερα το βράδυ».

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.