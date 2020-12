Κορωνοϊός – Απομόνωση τέλος για τη Βρετανία: Σύσταση για άνοιγμα συνόρων με αστερίσκους από την ΕΕ

Η ΕΕ συνέστησε σε όσες χώρες μέλη της έχουν κλείσει τα σύνορα με την Βρετανία να άρουν το μέτρο, έπειτα από 48 ώρες εφαρμογής και την οργή του Λονδίνου. Όμως, τις καλεί να περιορίσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας της μετάλλαξης στελέχους του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ συμβούλεψε και τα 27 κράτη μέλη να διακόψουν την απαγόρευση πτήσεων και τρένων από το Ηνωμένο Βασίλειο και να ανοίξουν ξανά τις εμπορευματικές διαδρομές για να «διασφαλιστεί ότι οι βασικές αλυσίδες εφοδιασμού θα συνεχίσουν να λειτουργούν», συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων Covid Οι περιορισμοί τέθηκαν για να μειωθεί η εξάπλωση μιας νέας παραλλαγής κορωνοϊού που ανακαλύφθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας έως την 1η Ιανουαρίου και «θα πρέπει να εξαιρούνται από περαιτέρω προσωρινούς περιορισμούς υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται σε τεστ για κορωνοϊό ή καραντίνα».

Οι ροές φορτίων «πρέπει να συνεχιστούν χωρίς διακοπή… κυρίως για να διασφαλιστεί η έγκαιρη διανομή εμβολίων Covid-19», δήλωσε η επιτροπή. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες προειδοποίησαν ότι στο τέλος της μεταβατικής περιόδου θα επιτρέπονται μόνο «βασικά» ταξίδια, εκτός εάν τα κράτη μέλη προσθέσουν το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια λίστα χωρών που εξαιρούνται από τους περιορισμούς.

Η σύσταση, η οποία έχει ως στόχο να επιτραπεί σε χιλιάδες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου να επιστρέψουν στις χώρες τους, θα εξετασθεί σήμερα το βράδυ από τους πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκή Ενωσης. Έρχεται δε μετά τα προβλήματα που προκάλεσε το γεγονός ότι ειδικά η Γαλλία έκλεισε τα σύνορά της με την Βρετανία με αποτέλεσμα πάνω από 1.500 φορτηγά να είναι εγκλωβισμένα στο Κεντ.

Airfield becomes a makeshift lorry park as vehicles stretch for miles along the M20 pic.twitter.com/56w2cmtbTj