Κορωνοϊός: Έκανε το εμβόλιο ο Αμερικανός «Τσιόδρας» - «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη»

Μια νοσηλεύτρια από το Κονέκτικατ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε, μπροστά στις κάμερες, με το εμβόλιο της εταιρείας Moderna για τον κορωνοϊό, σηματοδοτώντας την έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού με αυτό το δεύτερο «όπλο» που έλαβε κατεπείγουσα έγκριση από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές την Παρασκευή.

«Είναι μια συμβολική χειρονομία για την υπόλοιπη χώρα, για να δείξω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και θέλω να ενθαρρύνω όλους εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, να το κάνουν», είπε ο 79χρονος καθηγητής.

Ο Φάουτσι ήταν από τους πρώτους Αμερικανούς που έλαβαν, μπροστά στις κάμερες, την πρώτη δόση του εμβολίου της Moderna, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων, το οποίο διευθύνει ο ίδιος από το 1984. Το εμβόλιο της Moderna εγκρίθηκε για χρήση στις ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή.

