Βρετανία- Γαλλία: Χιλιάδες αποκλεισμένα φορτηγά στο Ντόβερ - Εξοργισμένοι οι οδηγοί, συγκρούστηκαν με αστυνομικούς (Βίντεο)

Οργισμένοι οδηγοί φορτηγών συνεπλάκησαν με αστυνομικούς στους δρόμους του Ντόβερ σήμερα, καθώς ο μερικός αποκλεισμός από τη Γαλλία που στόχο είχε να ανακόψει την εξάπλωση ενός νέου, ιδιαίτερα μολυσματικού στελέχους του κορωνοϊού, είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να αποκλειστούν στη Βρετανία πριν από τα Χριστούγεννα.

Το Παρίσι και το Λονδίνο συμφώνησαν αργά χθες ότι οι οδηγοί με αρνητικό τεστ COVID-19 μπορούν να επιβιβαστούν στα πλοία για το Καλέ μετά την απόφαση πολλών χωρών να κλείσουν τα σύνορά τους στη Βρετανία προκειμένου να ανακόψουν το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος.

Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ δήλωσε ότι ο στρατός θα αρχίσει να διενεργεί τεστ στους οδηγούς αλλά προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη σημαντικότερη εμπορική δίοδο της Βρετανίας για τρόφιμα μερικές ημέρες πριν από την οριστική αποχώρηση της χώρας από την τροχιά της ΕΕ.

The situation at Manston is serious; lorry drivers have few toilets and little food to eat - miserable existence after 48 hour border closure - @RHANews urging Govt to improve facilities fast ... pic.twitter.com/zWmyBjZKl4