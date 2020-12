Ανατριχίλα: Το διαδικτυακό ραντεβού οδήγησε σε στραγγαλισμό – Μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

Ανατριχιαστικό βίντεο που σοκάρει την κοινή γνώμη κατέγραψε κλειστό κύκλωμα ασφαλείας στη Νέα Ζηλανδία. Ένας άνδρας διακρίνεται να κουβαλά μία βαλίτσα.

Αυτό που έχει στη βαλίτσα ο άντρας είναι το πτώμα του ραντεβού που εξασφάλισε μέσω γνωστής πλατφόρμας γνωριμιών, τη Βρετανή Grace Millane συγκεκριμένα, την οποία φυγαδεύει έξω από το ξενοδοχείο που τη στραγγάλισε.

Grace Millane's killer caught on video carrying her body in suitcase https://t.co/5l72Y2Bqvu pic.twitter.com/J5FQPgcFEm