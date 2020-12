Brexit - «Λευκός» καπνός στις Βρυξέλλες – Συμφωνία για την εμπορική σχέση - Τζόνσον: Ό,τι υποσχεθήκαμε στους Βρετανούς το τηρήσαμε

Συμφωνία επετεύχθη για τις εμπορικές σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit, όπως ανακοίνωσαν Βρυξέλλες και Λονδίνο.

Η μεταβατική περίοδος θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 προς την 1η Ιανουαρίου του 2021. Τα ζητήματα που απασχόλησαν τις δύο πλευρές μέχρι την τελευταία στιγμή αφορούσαν στο ζήτημα της ρήτρας αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού από το Λονδίνο, εφόσον εξακολουθεί να απολαμβάνει τα αγαθά της κοινής αγοράς και τα ποσοστά αλιείας για τους Ευρωπαίους αλιείς σε βρετανικά ύδατα.

Σε διάγγελμά του, ο Μπόρις Τζόνσον τόνισε πως για πρώτη φορά από το 1973 το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, με πλήρη έλεγχο των υδάτων του. Ο Τζόνσον χαιρέτισε το γεγονός ότι Λονδίνο και Βρυξέλλες κατέληξαν στη «μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία» στα χρονικά, τονίζοντας ότι η χώρα του ανέκτησε τον έλεγχο της νομοθεσίας της, των συνόρων της και των αλιευτικών υδάτων της.

«Επομένως, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω αυτό το απόγευμα ότι ολοκληρώσαμε την μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχει γίνει μέχρι τώρα, ύψους 660 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως, μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου στα πρότυπα εκείνης με τον Καναδά», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα, ο Τζόνσον εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τις Βρυξέλλες, λέγοντας: «Θα είμαστε φίλοι σας, σύμμαχοί σας, υποστηρικτές σας και, ας μην το ξεχνάμε, η κυριότερη αγορά σας».

Η Βρετανία συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια «λογική» μεταβατική περίοδο 5,5 ετών όσον αφορά το ζήτημα της αλιείας, η οποία είναι μεν μεγαλύτερη από τα 3 χρόνια που επιδίωκε αλλά μικρότερη από τα 14 χρόνια που ζητούσαν αρχικά οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον Μπόρις Τζόνσον.

«Θα είμαστε ένα ανεξάρτητο παράκτιο κράτος, με πλήρη έλεγχο στα ύδατά μας, με το μερίδιο των αλιευμάτων στα νερά μας να αυξάνεται σημαντικά, από σχεδόν 50% σήμερα σε ένα ποσοστό που θα πλησιάζει τα δύο τρίτα για διάστημα 5,5 ετών», είπε ο Τζόνσον στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Θέλαμε τρία χρόνια, καταλήξαμε σε πέντε. Πιστεύω ότι είναι μια λογική μεταβατική περίοδος», πρόσθεσε.

Ο συντηρητικός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι ο τομέας της αλιείας θα ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα στήριξης, ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και της διαδικασίας επεξεργασίας των αλιευμάτων.

Η Βουλή των Κοινοτήτων θα συνεδριάσει για να εγκρίνει την εμπορική συμφωνία στις 30 Δεκεμβρίου, πρόσθεσε.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Βρετανίας εξέδωσε ανακοίνωση μετά τη συμφωνία: «Ό,τι υποσχεθήκαμε στους πολίτες κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος του 2016 και στις εκλογές του 2019 επετεύχθη με αυτή τη συμφωνία. Πήραμε πίσω τον έλεγχο των οικονομικών μας, των συνόρων μας, των νόμων, του εμπορίου και των αλιευτικών μας δικαιωμάτων».

«Πρόκειται για εξαιρετικά νέα για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε όλη τη Βρετανία. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την ΕΕ, βασισμένη σε μηδενικούς δασμούς», συνεχίζει η Ντάουνινγκ Στριτ και τονίζει πως η συμφωνία καλύπτει διμερές εμπόριο ύψους 668 δισεκατομμυρίων λιρών.

«Η συμφωνία επίσης διασφαλίζει πως δεν βρισκόμαστε υπό την έλξη της ΕΕ, δεν δεσμευόμαστε από τους κανόνες της Ένωσης, δεν υπάρχει ρόλος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και ότι όλες οι βασικές κόκκινες γραμμές μας σχετικά με την επιστροφή της κρατικής κυριαρχίας επετεύχθησαν. Σημαίνει πως από την 1η Ιανουαρίου του 2021 θα έχουμε πλήρη οικονομική ανεξαρτησία», συνεχίζει το γραφείο του Τζόνσον.

