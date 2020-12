Τι τρέχει με τον λογαριασμό του Πάπα Φραγκίσκου; Νέο like σε «καυτή» φωτογραφία

Ο επίσημος λογαριασμός στο Instagram του Πάπα Φραγκίσκου πιάστηκε πάλι να είναι... άτακτος.

Αυτή τη φορά έκανε like στη φωτογραφία του αποκαλυπτικού μοντέλου Margot Foxx, η οποία δεν θα άφηνε την ευκαιρία να μοιραστεί το γεγονός με όλους στο Twitter.

hey thats me https://t.co/ynSvc7BIra

«Έι, αυτή είμαι εγώ», έγραψε την Τρίτη, ανεβάζοντας και το screenshot που εμφανίζει τον πραγματικό λογαριασμό του Πάπα να είναι ένα από τα 2.500 likes που συγκέντρωσε η φωτογραφία με το ολόσωμο μαγιό.

«Ο Πάπας έκανε like στη φωτογραφία μου, αυτό σημαίνει ότι θα πάω στον Παράδεισο», έγραψε το μοντέλο των αποκαλυπτικών φωτογραφίσεων, που διατηρεί και σελίδα στη «ροζ» συνδρομητική υπηρεσία OnlyFans.

the pope liked my picture that means i’m going to heaven 😌