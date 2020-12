Brexit: Πώς υποδέχονται οι «27» της ΕΕ την εμπορική συμφωνία – Τα επόμενα βήματα

Συμφωνία επετεύχθη για τις εμπορικές σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit, όπως ανακοίνωσαν Βρυξέλλες και Λονδίνο, σε κλίμα ανακούφισης. Η συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί αύριο, Παρασκευή, από τους μόνιμους αντιπροσώπους της ΕΕ. Θα πρέπει να εγκριθεί από τη βρετανική Βουλή, τα κοινοβούλια των 27 κρατών – μελών καθώς επίσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανακούφιση στους ηγέτες των κρατών – μελών είναι έκδηλη. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ. «Με τη συμφωνία αυτή βάζουμε τα θεμέλια για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας», δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα η χριστιανοδημοκράτης πολιτικός από το Βερολίνο. «Η Βρετανία και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ένας σημαντικός εταίρος για την Γερμανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι ιστορικής σημασίας».

Η Μέρκελ, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόσθεσε ότι το κείμενο της συμφωνίας θα εξεταστεί γρήγορα. Το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο θα συνεννοηθεί τηλεφωνικά τη ερχόμενη Δευτέρα για την γερμανική θέση. «Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα», είπε η καγκελάριος.

«Η ενότητα και η σθεναρή στάση της Ευρώπης απέδωσε», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Η συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι απαραίτητη για την προστασία των πολιτών μας, των αλιέων μας, των παραγωγών μας. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτό συμβαίνει», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος με tweet του, υπογραμμίζοντας ότι «η Ευρώπη προχωρά και μπορεί να κοιτάξει το μέλλον, ενωμένη, κυρίαρχη και ισχυρή».

Συγχαρητήρια στον Μισέλ Μπαρνιέ και την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media, για την επίτευξη συμφωνίας για το Brexit.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Συγχαρητήρια στον Μισέλ Μπαρνιέ, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τις ομάδες τους, σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου. Η ευρωπαϊκή ενότητα παρέμεινε ισχυρή μέσω μιας επίπονης διαδικασίας, ενώ τα συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ προστατεύθηκαν. Τώρα μπορούμε να οικοδομήσουμε μια αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η Μαδρίτη και το Λονδίνο θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται μια συμφωνία για το Γιβραλτάρ, βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στην Ιβηρική Χερσόνησο. «Χαιρετίζω τις βασικές αρχές της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου... Η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζουν τον μεταξύ τους διάλογο για να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το Γιβραλτάρ», ανέφερε ο Σάντσεθ με tweet, προσθέτοντας ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συνεχίσουν να εξετάζουν τη συμφωνία μετά το Brexit μέσα στις επόμενες μέρες.

Η Ισπανία αξιώνει την κυριαρχία της στο λιμάνι της πύλης της Μεσογείου που παραχώρησε στη Βρετανία το 1713 μετά από έναν πόλεμο.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο δήλωσε πως η συμφωνία προσφέρει την δυνατότητα διατήρησης μιας ισχυρής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο και «παρέχει κρίσιμες εγγυήσεις για δίκαιο ανταγωνισμό με τις εταιρείες μας». «Στο τέλος, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία για μένα: η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας για τα οικονομικά συμφέροντα του Βελγίου. Πρέπει να προστατεύσουμε τις βελγικές εταιρείες μας από τον αθέμιτο βρετανικό ανταγωνισμό», δήλωσε ο Ντε Κρο σε ανακοίνωσή του.

«Με αυτήν τη συμφωνία, μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τις έντονες συνομιλίες των τελευταίων τεσσάρων ετών. Τώρα μπορούμε να εργαστούμε για την οικοδόμηση μιας νέας, ισχυρής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, που υπήρξε ανέκαθεν ένας ιστορικός εταίρος της χώρας μας. Είναι πλέον καιρός να κοιτάξουμε το μέλλον», πρόσθεσε ο Βέλγος πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε χαρακτήρισε «καλά νέα» τη συμφωνία Βρυξελών – Λονδίνου, σημειώνοντας πως η Βρετανία θα παραμείνει ένας κεντρικός εταίρος και σύμμαχος της ΕΕ και της Ιταλίας. «Τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών και επιχειρήσεων και πολιτών είναι διασφαλισμένα», τόνισε ο Κόντε με tweet του.

«Εξαιρετικά νέα» ήταν η αντίδραση του Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε στην ανακοίνωση της συμφωνίας.

«Μια συμφωνία για το Brexit είναι πραγματικά καλοδεχούμενη μετά από τέσσερα μακρά χρόνια διαπραγματεύσεων», είπε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει πλέον στις δύο πλευρές να επικεντρωθούν στη σφυρηλάτηση «μιας καλής σχέσης» μεταξύ τους τα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον (που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας) δήλωσε σήμερα ότι είναι καιρός να γίνει η βρετανική επαρχία «ανεξάρτητο ευρωπαϊκό κράτος»

Αφού αποχώρησε από την ΕΕ την 31η Ιανουαρίου 2020, έπειτα από δημοψήφισμα, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήλθε σε μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία ουσιαστικά ίσχυαν και ισχύουν όλοι οι κανόνες και κανονισμοί της ΕΕ.

Η μεταβατική περίοδος θα ολοκληρωθεί τα ξημερώματα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 προς την 1η Ιανουαρίου του 2021. Τα ζητήματα που απασχόλησαν τις δύο πλευρές μέχρι την τελευταία στιγμή αφορούσαν στο ζήτημα της ρήτρας αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού από το Λονδίνο, εφόσον εξακολουθεί να απολαμβάνει τα αγαθά της κοινής αγοράς και τα ποσοστά αλιείας για τους Ευρωπαίους αλιείς σε βρετανικά ύδατα.

