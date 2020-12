Βρετανία-Ντόβερ: Χριστούγεννα μέσα στα φορτηγά - Χιλιάδες οδηγοί κόρναραν για μισή ώρα όλοι μαζί (Βίντεο)

Εκτός από το έλατο-μινιατούρα που κάποιες φορές κρέμεται από τον καθρέφτη στην καμπίνα, δεν υπάρχουν πολλά που να θυμίζουν Χριστούγεννα στην πίστα ενός παλιού αεροδρομίου στο νότιο τμήμα της Αγγλίας όπου χιλιάδες οδηγοί φορτηγών, αποκομμένοι από τις οικογένειές τους, περιμένουν να υποβληθούν σε τεστ για την Covid-19 ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν στα σπίτια τους.

«Είναι αδύνατον», λέει ο Πάβελ, 34χρονος Πολωνός οδηγός, από τους τυχερούς που πλέον υποβλήθηκε σε τεστ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς αισθανόμαστε. Οι οικογένειές μας μάς περιμένουν, μας σπαράζει την καρδιά».

VIDEO: Lorry drivers, stuck in the UK, get tested for Covid-19 to cross the Channel at Dover port

Έχοντας υποβληθεί σε τεστ, σκοπεύει να πάει στο Φολκστόουν, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός από τον οποίο θα μπορέσει να διασχίσει τη σήραγγα της Μάγχης προτού «επιστρέψω στην Πολωνία».

Όπως αυτός, χιλιάδες άλλοι οδηγοί είναι αποκλεισμένοι, καθώς η Γαλλία, ανήσυχη για το νέο στέλεχος του SARS-CoV-2 που εντοπίστηκε στη νοτιοανατολική Αγγλία και θεωρείται πιο μεταδοτικό, έκλεισε τα σύνορά της για τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό περιλαμβάνει το Ντόβερ, το κυριότερο λιμάνι για το πέρασμα από τη μια πλευρά της Μάγχης στην άλλη, και την κοντινή σήραγγα, από όπου περνούν χιλιάδες βαριά οχήματα κάθε μέρα.

Thousands of lorries still lined up amid border crisis in Dover, Britain's main gateway to Europe.



