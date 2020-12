Συναγερμός στις ΗΠΑ: Έκρηξη στο κέντρο του Νάσβιλ - Τρεις τραυματίες (Φωτογραφίες, βίντεο)

Η αστυνομία στην αμερικανική πόλη Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί, επιβεβαίωσε μία έκρηξη στο κέντρο της πόλης, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για την έκρηξη βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Μία έκρηξη που συνδέεται με ένα όχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί [τοπική ώρα] στο κέντρο της πόλης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από την τοπική αστυνομία, αλλά και ομοσπονδιακές υπηρεσίες» σύμφωνα με μία ανάρτηση της μητροπολιτικής αστυνομίας του Νάσβιλ στο Twitter.

Police have told us the explosion this morning is linked to a vehicle. It happened outside in Downtown Nashville. Our photojournalist @QuanMcwil_TV received this video from a witness on scene. pic.twitter.com/pbkWfF2njI