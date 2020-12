Έκρηξη στο Νάσβιλ: Τρεις τραυματίες - «Εσκεμμένη ενέργεια» βλέπουν οι Αρχές (Φωτογραφίες, βίντεο)

Ένα σταθμευμένο αυτοκινούμενο τροχόσπιτο εξερράγη τα ξημερώματα στο κέντρο του Νάσβιλ και η αστυνομία της πόλης έκανε λόγο για «εσκεμμένη ενέργεια». Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, όμως κανένας τους δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο αφού αρχικά έλαβαν μια κλήση που έκανε λόγο για «πυροβολισμούς» σε αυτήν την τουριστική περιοχή του Νάσβιλ, στις 6 το πρωί. Εκεί είδαν το όχημα, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντον Άαρον, χωρίς να διευκρινίσει για ποιον λόγο το θεώρησαν «ύποπτο». «Οι περιστάσεις σχετικά με το όχημα οδήγησαν τους αστυνομικούς στο να καλέσουν τους πυροτεχνουργούς», είπε ο Άαρον.

Η ομάδα των πυροτεχνουργών ήταν καθ’ οδόν όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Sending thoughts and prayers to our friends and partners in Nashville, TN. Be safe all 🙏🏻❤️ #Nashville #NashvilleExplosion #NashvilleStrong https://t.co/dtEbRJHKmr