Κορωνοϊός: Γιατρός εμφάνισε σοβαρή αλλεργική αντίδραση στο εμβόλιο της Moderna

Ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό ενός γιατρού στη Βοστώνη με ιστορικό αλλεργιών, που υπέστη οξεία αλλεργική αντίδραση λίγο μετά αφού έλαβε το εμβόλιο της Moderna κατά του κορωνοϊού.

Όπως μεταδίδει το Reuters, πρόκειται για το πρώτο σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το εμβόλιο της Moderna, το οποίο εδώ και μια εβδομάδα χρησιμοποιείται από τις υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ στην μάχη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Dr. Hossein Sadrzadeh, γηριατρικός ογκολόγος στο Ιατρικό Κέντρο της Βοστώνης, δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times ότι παρουσίασε την αντίδραση σχεδόν αμέσως μόλις εμβολιάστηκε. Ο Dr. Sadrzadeh, ο οποίος είναι αλλεργικός στα θαλασσινά, παρουσίασε ζάλη, ταχυπαλμία και μούδιασμα στη γλώσσα του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιατρικού Κέντρου της Βοστόνης, μετά τον εμβολιασμό του ο γιατρός αντιλήφθηκε ότι έπεφτε σε αλλεργικό σοκ και μόνος του έκανε μια ένεση επινεφρίνης. Στη συνέχεια εισήχθη για νοσηλεία, ενώ αργότερα έλαβε εξιτήριο και πλέον είναι καλά στην υγεία του. Παράλληλα, όπως ανέφερε αξιωματούχος του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), εξετάζονται πέντε περιστατικά που αφορούν οξείες αλλεργικές αντιδράσεις ατόμων που έλαβαν το εμβόλιο της Pfizer.

A Boston physician said he developed a severe allergic reaction after receiving Moderna’s coronavirus vaccine on Thursday. He self-administered his EpiPen and recovered quickly. Severe allergic reactions from the vaccine remain a rarity, experts said. https://t.co/m9DNmwewXC