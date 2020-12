Σπάνια εικόνα: «Ντυμένο» στα λευκά ξύπνησε το Μιλάνο - Έπεσαν δέντρα, μαρκίζες και... κολώνες (Βίντεο)

Το Μιλάνο ξύπνησε σήμερα «ντυμένο» στα λευκά, ένα φαινόμενο που προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παιδιών, αλλά τη δυσφορία των πολιτών που επιχειρούσαν να πάνε στη δουλειά τους, μετά το αυστηρό χριστουγεννιάτικο λοκντάουν.

Δημοτικοί υπάλληλοι, φορώντας μάσκες, βγήκαν από τα ξημερώματα έξω για να καθαρίσουν με φτυάρια το στρώμα του χιονιού, ύψους 15 εκατοστών, που είχε καλύψει την κεντρική πλατεία Duomo, με την κυκλοφορία στους δρόμους, αν και αραιή, να διεξάγεται μετ’ εμποδίων λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Δέντρα και μαρκίζες καταστημάτων έπεσαν από το βάρος του χιονιού, ένα σπάνιο θέαμα στην πόλη, που δεν συνήθιζε να βλέπει, ακόμα και κατά τη διάρκεια των πιο παγωμένων ετών, ακραία φαινόμενα χιονόπτωσης.

VIDEO: 🇮🇹 #Milan woke up to a 15-centimetre layer of snow on Monday, and while the main roads have been cleared by municipal vehicles many secondary roads remain blanketed pic.twitter.com/zKBs6lSrMW