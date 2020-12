Το είδαμε κι αυτό: Στρατός στις παραλίες του Ακαπούλκο για την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού

Εικόνες απίστευτου συνωστισμού καταγράφονται στις παραλίες του Ακαπούλκο, του γνωστού τουριστικού θερέτρου στο Μεξικό, με την κυβέρνηση να αναγκάζεται να βγάλει το… στρατό για να διασφαλίσει την τήρηση των μέτρων για τον κορωνοϊό!

Στρατιώτες να περιπολούν στις παραλίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι παραθεριστές τηρούν τα μέτρα. Κάτω από τον καυτό ήλιο, με πλήρη εξάρτυση και όπλα στα χέρια, το θέαμα των στρατιωτών στην αμμουδιά είναι ασφαλώς ασυνήθιστο... Ωστόσο, οι παραθεριστές τους αγνοούν επιδεικτικά…

Άλλοτε «καταφύγιο» διασήμων του Χόλιγουντ, το Ακαπούλκο δεν ζει πια τις δόξες του παρελθόντος, καθώς πίσω από τα φώτα και την εικόνα χλιδής, συντελείται... αιματοχυσία με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας και συμμορίες ναρκωτικών, βιασμούς νεαρών κοριτσιών κ.ά.

VIDEO: 🇲🇽 Soldiers patrol the beaches in #Acapulco, on Mexico's Pacific coast, to ensure that tourists follow anti-Covid measures pic.twitter.com/lDbCkrllmB