Απίστευτος: Διοργάνωσε 36ωρο κορωνο-πάρτι με 2.400 άτομα στη Γαλλία - Δείτε φωτογραφίες

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σήμερα σε βάρος ενός εκ των διοργανωτών ενός παράνομου πρωτοχρονιάτικου ρέιβ πάρτι, με τη συμμετοχή περίπου 2.400 ανθρώπων στη Βρετάνη, στη δυτική Γαλλία, κυρίως για έκθεση σε κίνδυνο της ζωής του άλλου, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Ρεν Φιλίπ Αστρούκ.

Ενώπιον δημοσιογράφων, ο Αστρούκ διευκρίνισε πως αυτός ο άνδρας, γεννηθείς το 1999, δεν έχει ποινικό μητρώο. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για παράνομη οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, έκθεση σε κίνδυνο της ζωής του άλλου, παράνομη διάθεση αλκοόλ, βοήθεια για χρήση από άλλους ναρκωτικών ουσιών. Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκισή του.

Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis dans le lieu de la #raveparty illégale. L’enquête se poursuit et les gendarmes poursuivent leurs investigations et leurs contrôles afin que cet événement illicite soit durement sanctionné.