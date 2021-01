Κορωνοϊός – Κλείνει τα πάντα στη Βρετανία ο Τζόνσον με σκληρό lockdown – Συναγερμός για το νέο στέλεχος

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ένα νέο lockdown κατά του νέου κορωνοϊού για ολόκληρη την Αγγλία, παρόμοιο με εκείνο που επιβλήθηκε όταν η πανδημία έπληξε τη χώρα τον Μάρτιο. Τα νέα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν από τα μεσάνυχτα σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Όλοι οι μαθητές θα πραγματοποιούν εξ αποστάσεως μαθήματα έως τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζόνσον σε μήνυμά του και οι εξετάσεις GCSE και A-level είναι απίθανο να προχωρήσουν όπως είχε προγραμματιστεί. Όλα τα μη απαραίτητα καταστήματα θα κληθούν να κλείσουν.

Σύμφωνα με το τρίτο εθνικό lockdown, οι πολίτες της Αγγλίας θα διαταχθούν να μείνουν στο σπίτι τους έως τις 15 Φεβρουαρίου και προτείνεται να βγαίνουν μόνο μία φορά την ημέρα για άσκηση. Οι βουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν τα σκληρά νέα μέτρα στο νόμο από την Τετάρτη, αν και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κλείσουν από τη Δευτέρα το βράδυ.

Σε όλη τη χώρα, οι άνθρωποι πρέπει τώρα να φύγουν από το σπίτι μόνο για δουλειά - και μόνο αν είναι αδύνατο να εργαστούν από το σπίτι - και για βασικά τρόφιμα και φάρμακα. Η άσκηση με ένα άλλο άτομο από διαφορετικό νοικοκυριό επιτρέπεται.

“We now have a new variant of the virus and it’s been both frustrating and alarming to see the speed with which the new variant is spreading”



UK PM Boris Johnson outlines new lockdown in England to combat spread of coronavirushttps://t.co/VWVhPfOIyJ pic.twitter.com/RyOrO7WEwE